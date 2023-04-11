В Італії пропонують відселити ведмедів після того, як один із них загриз на смерть бігуна

Італія розглядає можливість переміщення великої кількості ведмедів з північного регіону Трентіно в інші регіони після безпрецедентної загибелі минулого тижня бігуна, якого вбила одна з цих тварин.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністр навколишнього середовища Італії Джільберто Пуйчетто і президент Трентіно Мауріціо Фугатті на зустрічі в Римі у вівторок домовилися вивчити "план масового переселення" ведмедів в інші регіони "зі збереженням прийнятної кількості особин".

Посадовці погодились, що популяція ведмедів у Трентіно становить усе більший ризик для населення, але не уточнили, скільки ведмедів може бути переміщено і в які частини Італії вони будуть розподілені.

Крім того, Пуйчетто і Мауріціо запропонували надавати місцевим правоохоронцям репеленти проти ведмедів, і це питання очільник Міністерства екології Італії обговорить із міністром внутрішніх справ.

Минулого тижня у Трентіно знайшли тіло 26-річного бігуна Андреа Папі. З’ясувалось, що чоловіка на смерть загриз ведмідь, на якого він натрапив під час чергової пробіжки. Цей випадок став першим в історії Італії принаймні за останні 150 років.

Ведмедя, відповідального за смерть Папі, ідентифікували за генетичними зразками, взятими з тіла жертви. Його планують застрелити, а інших ведмедів, які можуть становити потенційну небезпеку для людей, – забрати.

В Італії налічується від 120 до 200 ведмедів, які в основному мешкають в областях Трентіно на півночі й Абруццо – в центрі.