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У Болгарії – п’яті за два роки дострокові вибори в парламент

Неділя, 2 квітня 2023, 08:44

Громадяни Болгарії в неділю почали віддавати голоси на позачергових парламентських виборах, що стали вже п’ятими за останні два роки на тлі перманентної політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

У голосуванні, що почалось о 7:00 ранку за місцевим часом, можуть узяти участь майже 6,6 мільйона зареєстрованих виборців, та явка на останніх виборах перебувала на рівні близько 40%.

Віддати голос можна на 9366 виборчих дільницях у самій Болгарії, з них понад 1600 - у столиці Софії, та ще 245 – за кордоном. Голосування триватиме до 20:00, але якщо на дільницях залишаються черги, вони продовжують роботу максимум до 21:00.

Головними претендентами на парламентську більшість є дві коаліції – блок правоцентристських партій ГЕРБ на чолі з колишнім багаторічним прем’єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим і новостворена коаліція прозахідних партій "Продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія" ("ПП-ДБ").

Чому Болгарія не може вийти з політичної кризи і як це грає на руку РФ

Останні опитування показують, що обидва блоки стануть переможцями виборів із приблизно однаковим результатом: "ПП-ДБ" прогнозують 27,5% голосів, а ГЕРБ – 25,5%. Крім того, найбільший результат за історію її існування пророкують ультраправій проросійській партії "Відродження" – понад 13%.

Оглядачі сходяться на тому, що без об’єднання двох найбільших конкуруючих блоків коаліції в 49-му скликанні парламенту Болгарії не утвориться. Але ГЕРБ має негативну репутацію через корупційні скандали лідера Борисова, і "ПП-ДБ" так і не змогли домовитись про умови коаліції після останніх виборів у вересні 2022-го.

Такий сценарій загрожує політиці Болгарії щодо України, оскільки за умов відсутності коаліції країною керує технічний уряд, який призначає президент Румен Радєв, що раніше скептично висловлювався щодо збройної підтримки Києва.

Також це загрожує планам Болгарії приєднатися до Єврозони в найближчій перспективі та ефективно використовувати допомогу Європейського Союзу для відновлення після пандемії COVID-19.

Більше про це читайте в матеріалі: Криза на користь друзів РФ: що змінять для Болгарії дострокові парламентські вибори.

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Болгарія

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