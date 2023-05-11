В МЗС України відреагували на останні кроки РФ щодо Грузії: "пропонують угоду з дияволом"

Офіційний Київ вважає, що рішення Росії відновити авіарейси до Грузії і скасувати візи для грузинів є своєрідною подякою Москви для грузинської влади за те, що вона не приєдналася до західних санкцій та сповільнила рух до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар опублікував речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Розглядаємо рішення Владіміра Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної грузинської влади накласти санкції на Росію, запроваджені через її напад на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції… Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол", – зазначив він.

Речник нагадав, що цей курс на "нормалізацію" відбувається попри те, що РФ продовжує окупувати 20% території Грузії, продовжує повзучу "бордеризацію" та викрадення людей біля лінії розмежування, порушення прав людини на окупованих територіях.

"Кремль отримує поступки без понесення відповідальності за те горе, яке він заподіяв грузинському народу. У 2008 році російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення. Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів.

Росія не зацікавлена у просуванні Грузії в ЄС та НАТО, її процвітанні та розвитку. Мета Москви — створити умови, за якими прогрес буде неможливим. Доведено на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинуті РФ", – наголосив Олег Ніколенко.

Він також зауважив, що значна частина грузинського суспільства не підтримує політику зближення з Росією та неодноразово висловлювала свою позицію, зокрема в акціях протесту.

"Висловлюємо солідарність та підтримку грузинам в їхньому законному прагненні розбудувати процвітаючу європейську державу в її міжнародно визнаних кордонах.

Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", – підсумував Олег Ніколенко.

10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

Біля будівлі грузинського МЗС у середу ввечері відбувся протест через реакцію грузинської влади.

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