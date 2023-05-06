Лейбористи вперше за 20 років мають найбільше мандатів в органах влади в Англії

Лейбористська партія Великої Британії за результатами місцевих виборів у 230 місцевих органах влади в Англії стала найбільшою партією на місцевому рівні, тоді як консерватори – партія влади у Вестмінстері – зазнали повної поразки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це свідчать результати підрахунку 99% голосів.

Результати голосування у 229 із 230 місцевих рад показують, що Консервативна партія втрачає більшість у 48 із них, загалом втрачаючи понад 1000 місцевих депутатів і більшість у 48 радах – більше, ніж найгірші прогнози політсили.

Натомість Лейбористська партія здобуває 536 місць і більшість у 22 радах, зокрема таких ключових регіонах, як Свіндон, Плімут, Медуей і Сток-он-Трент, де політсила сподівається на успіх на наступних загальних виборах.

Крім того, опозиційна Ліберал-демократична партія здобула додаткові 405 депутатів і більшість у 12 радах, а "зелені" вперше в історії матимуть абсолютну більшість у місцевій владі Мід-Суффолку, зазначає BBC.

За прогнозами мовника, лейбористи загалом наберуть 35% голосів на місцевих виборах в Англії, консерватори – 26%, а Ліберально-демократична партія – 20%. Це найбільша перевага лейбористів над консерваторами на виборах із 2010 року.

Лідер лейбористів Кір Стармер уже заявив, що його партія готується до перемоги на наступних виборах до парламенту і тепер є найбільшою партією в місцевих органах влади, випередивши Консерватину вперше з 2002 року.

Місцеві вибори в Англії стали першим серйозним випробуванням для чинного лідера Консервативної партії Ріші Сунака з моменту його обрання в жовтні 2022 року. Він раніше визнав, що розчарований поразкою його політсили, та продовжуватиме втілювати програму свого уряду.