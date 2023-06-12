Прокуратура Литви почала розслідувати незаконне вивезення українських дітей до Білорусі

Генпрокурорка Литви Ніда Грунскене почала досудове розслідування фактів можливого незаконного вивезення українських дітей до Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовської генпрокуратури.

Рішення про початок розслідування було ухвалене після прохання міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса оцінити інформацію, надану лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

У документах вказується, що після початку війни Росії проти України понад дві тисячі українських дітей, переважно сироти, було незаконно переселено з окупованих РФ територій України до таборів у Білорусі.

Зазначається, що незаконне вивезення дітей здійснюється за вказівкою чи схваленням білоруського режиму.

Наразі в рамках цього досудового розслідування потерпілими визнано близько 100 осіб. Понад 360 біженців, які прибули до Литви з України, допитані як свідки.

Злочин, передбачений статтею 100-2 Кримінального кодексу Литви "Розлучення дітей" карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Раніше білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що в Білорусь вивезли щонайменше 2 150 дітей з тимчасово захоплених територій України.

Україна розслідує причетність Білорусі до примусового вивезення дітей з окупованих РФ територій.