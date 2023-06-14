Посол розповіла, за яких умов США можуть передати Україні ракети ATACMS

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні "змінили тональність", коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет ATACMS.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Page, пише "Європейська правда".

"Якщо до цього всі відповіді звучали як "Just forget it", тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється", – сказала Маркарова.

За словами посла, переговори між американською та українською сторонами, які стосуються політично-військових питань, зазвичай є непублічними.

"Але немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули "ні", а потім чули "так". Це не завжди тому, що була чітка позиція "ні" і вона змінилась на чітку позицію "так" – це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, та далеко не єдиний чинник", – підкреслила Маркарова.

Вона додала, що у питанні передачі озброєнь США розглядають одразу низку факторів, серед яких наявність, тренування та постачання, інтеграція з уже наявними в України системами озброєнь, наявність озброєння в достатній кількості, знаходження такої спроможності не тільки у США, а й в інших партнерів, виробничий комплекс, який має це підтримувати, та логістика.

ATACMS – це ракети класу "земля-земля", які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Минулого тижня в Конгресі США внесли резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS.