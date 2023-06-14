Посол рассказала, при каких условиях США могут передать Украине ракеты ATACMS

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что с конца мая в Вашингтоне "изменили тональность", комментируя возможную передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом она рассказала в интервью The Page, пишет "Европейская правда".

"Если до этого все ответы звучали как "Just forget it", тогда мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается", – сказала Маркарова.

По словам посла, переговоры между американской и украинской сторонами, касающиеся политико-военных вопросов, обычно являются непубличными.

"Но нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали "нет", а потом слышали "да". Это не всегда потому, что была четкая позиция "нет" и она изменилась на четкую позицию "да" – это потому, что для получения каждой способности существует большой набор факторов. И политическая готовность оказывать помощь – важный, но далеко не единственный фактор", – подчеркнула Маркарова.

Она добавила, что в вопросе передачи вооружений США рассматривают сразу ряд факторов, среди которых наличие, тренировки и поставки, интеграция с уже имеющимися у Украины системами вооружений, наличие вооружения в достаточном количестве, нахождение такой способности не только в США, но и у других партнеров, производственный комплекс, который должен это поддерживать, и логистика.

ATACMS – это ракеты класса "земля-земля", которые могут летать на расстояние около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.

На прошлой неделе в Конгрессе США внесли резолюцию с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.