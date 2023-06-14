США не надають значення заявам Путіна про втрати України в ході контрнаступу - Білий дім

США не надають значення заявам із Росії щодо втрат українських Сил оборони в ході наступальних операцій.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи заяви російського президента Владіміра Путіна про "катастрофічні втрати" України в ході контрнаступу, пише "Європейська правда".

У цьому контексті вона нагадала слова президента США Джо Байдена, який заявив, що лише Україна може говорити про свої військові дії.

"Що стосується коментарів, зроблених президентом Путіним: як ви знаєте, ми не беремо до уваги публічну оцінку Росії", – зазначила речниця Білого дому.

Нагадаємо, напередодні Путін на зустрічі з так званими "воєнкорами" стверджував, що українські війська зараз нібито "мають катастрофічні втрати".

При цьому у Пентагоні заявили, що не довіряють російській інформації про знищену техніку під час контрнаступу України.