США не придают значения заявлениям из России относительно потерь украинских Сил обороны в ходе наступательных операций.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя заявления российского президента Владимира Путина о "катастрофических потерях" Украины в ходе контрнаступления, пишет "Европейская правда".

В этом контексте она напомнила слова президента США Джо Байдена, который заявил, что только Украина может говорить о своих военных действиях.

"Что касается комментариев, сделанных президентом Путиным: как вы знаете, мы не принимаем во внимание публичную оценку России", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, накануне Путин на встрече с так называемыми "военкорами" утверждал, что украинские войска сейчас якобы "несут катастрофические потери".

При этом в Пентагоне заявили, что не доверяют российской информации об уничтоженной технике в ходе контрнаступления Украины.