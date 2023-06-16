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Кулеба про ракетну атаку на Україну: Путін передав послання Африці

П'ятниця, 16 червня 2023, 12:07

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чергову ракетну атаку на Україну, яку Росія здійснила у день візиту в Київ президента ПАР Сиріла Рамафоси.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що Росія вдень 16 червня здійснює найбільшу за останні тижні ракетну атаку на українську столицю.

"Путін "зміцнює довіру", здійснюючи найбільшу ракетну атаку на Київ за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці", – наголосив він.

Кулеба додав, що цією атакою кремлівський лідер Владімір Путін передає "послання" африканських країнам.

"Російські ракети – це послання Африці: Росія хоче війни, а не миру", – підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, зранку 16 червня до Києва прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Вдень цього ж дня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: Повітряні сили зафіксували пуски ракет Калібр з Чорного моря, а також балістичних ракет.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив про вибух в Подільському районі.

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Кулеба Війна з РФ