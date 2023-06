Кулеба о ракетной атаке на Украину: Путин передал послание Африке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал очередную ракетную атаку на Украину, которую Россия осуществила в день визита в Киев президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Россия днем 16 июня осуществляет крупнейшую за последние недели ракетную атаку на украинскую столицу.

"Путин "укрепляет доверие", осуществляя крупнейшую ракетную атаку на Киев за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу", – подчеркнул он.

Putin "builds confidence" by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace.