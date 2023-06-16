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Кулеба о ракетной атаке на Украину: Путин передал послание Африке

Пятница, 16 июня 2023, 12:07

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал очередную ракетную атаку на Украину, которую Россия осуществила в день визита в Киев президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Россия днем 16 июня осуществляет крупнейшую за последние недели ракетную атаку на украинскую столицу.

"Путин "укрепляет доверие", осуществляя крупнейшую ракетную атаку на Киев за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу", – подчеркнул он.

Кулеба добавил, что этой атакой кремлевский лидер Владимир Путин передает "послание" африканским странам.

"Российские ракеты – это послание Африке: Россия хочет войны, а не мира", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, утром 16 июня в Киев прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Днем этого же дня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу: Воздушные силы зафиксировали пуски ракет Калибр из Черного моря, а также баллистических ракет.

Столичный мэр Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе.

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