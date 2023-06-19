Чим Угода про асоціацію допомагає переговорам про вступ до ЄС

У червні минулого року Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС, що стало як демонстрацією підтримки нашої країни з боку Європейського Союзу у відбитті російської агресії, так і переоцінкою союзом ризиків для власної безпеки з боку Росії.

Про те, наскільки готова Україна до початку перемовин про вступ до ЄС і скільки часу та ресурсів вимагатиме цей процес, особливо в умовах повномасштабної війни, читайте у статті Дмитра Науменка та Любові Акуленко з "Українського центру європейської політики" Перевірка готовності до переговорів про вступ: як Україна виконує Угоду про асоціацію з ЄС.

Звичайно, для відкриття процесу перемовин Україна ще має виконати сім рекомендацій Європейської комісії, однак процес оцінки готовності до вступу почався ще у березні цього року, коли Єврокомісія опублікувала перший "кандидатський" звіт для України.

Уряд України своєю чергою до кінця червня має завершити самостійне оцінення готовності ("селф-скринінг") стосовно досягнутого стану наближення українського законодавства до норм Євросоюзу.

Натомість наразі єдиним доступним індикатором, який дозволяє судити про готовність України розпочати процес переговорів про вступ до ЄС, є виконання Угоди про асоціацію.

Відповідно до оцінок "Українського центру європейської політики", викладених у незалежному моніторинговому звіті за 2014-2022 роки, загальний відсоток виконання Угоди про асоціацію склав 55% на кінець минулого року.

Відсоток же "досконалого" виконання, який враховує лише завдання, виконання яких було доведене до логічного завершення, склав 30,4%.

На жаль, впродовж другої половини 2021 року та у 2022-му показник загального прогресу зріс лише на 6% (досконале виконання зросло на 4,8%), в основному внаслідок негативного впливу війни на систему державного управління.

Україна значно активізувалася у наближенні законодавства до норм Євросоюзу впродовж другої половини 2022 року, коли почала кроки на виконання семи "кандидатських" рекомендацій Європейської комісії.

У рамках цього процесу було прийнято низку важливих євроінтеграційних законів.

Початок переговорів про вступ до ЄС міг би надати євроінтеграційним реформам нового імпульсу, оскільки він буде спиратися на ширшу та найновішу базу законодавства ЄС та враховувати актуальний прогрес України щодо його впровадження.

З іншого боку, на "нульовій" або "ранній" фазі виконання налічується близько 40% наших зобов'язань.

Це важливо, адже уряд має виконати ще досить багато зобов’язань Угоди про асоціацію, щоб мати впевнену переговорну позицію.

Не рідко такі зобов’язання вимагають системних, складних і вартісних змін, впровадження яких потребує політичної волі та серйозних організаційних зусиль з боку всіх зацікавлених сторін.

Поки не розпочалися переговори про вступ до ЄС, Угода про асоціацію залишається основним інструментом для секторальної інтеграції України з Євросоюзом.

Можливо, 2023 рік стане останнім роком "життя" Угоди про асоціацію, допоки Україна не отримає від ЄС деталізоване бачення щодо зобов’язань вступного процесу.

Однак до цього моменту інструментарій Угоди повинен бути використаний Україною по максимуму, щоб підготувати кращу переговорну позицію та отримати вигоди від двосторонньої секторальної співпраці.

Докладніше – у матеріалі Дмитра Науменка та Любові Акуленко з "Українського центру європейської політики" Перевірка готовності до переговорів про вступ: як Україна виконує Угоду про асоціацію з ЄС.