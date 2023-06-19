Чем Соглашение об ассоциации помогает переговорам о вступлении в ЕС

В июне прошлого года Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, что стало как демонстрацией поддержки нашей страны со стороны Европейского Союза в отражении российской агрессии, так и переоценкой союзом рисков для собственной безопасности со стороны России.

О том, насколько готова Украина к началу переговоров о вступлении в ЕС и сколько времени и ресурсов потребует этот процесс, особенно в условиях полномасштабной войны, читайте в статье Дмитрия Науменко и Любови Акуленко из "Украинского центра европейской политики" Проверка готовности к переговорам о вступлении: как Украина выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС.

Конечно, для открытия процесса переговоров Украина еще должна выполнить семь рекомендаций Европейской комиссии, однако процесс оценки готовности к вступлению начался еще в марте этого года, когда Еврокомиссия опубликовала первый "кандидатский" отчет для Украины.

Правительство Украины в свою очередь до конца июня должно завершить самостоятельную оценку готовности ("селф-скрининг") относительно достигнутого состояния приближения украинского законодательства к нормам Евросоюза.

Зато сейчас единственным доступным индикатором, который позволяет судить о готовности Украины начать процесс переговоров о вступлении в ЕС, является выполнение Соглашения об ассоциации.

Согласно оценкам "Украинского центра европейской политики", изложенным в независимом мониторинговом отчете за 2014-2022 годы, общий процент выполнения Соглашения об ассоциации составил 55% на конец прошлого года.

Процент же "совершенного" выполнения, учитывающий только задачи, выполнение которых было доведено до логического завершения, составил 30,4%.

К сожалению, в течение второй половины 2021 года и в 2022-м показатель общего прогресса вырос лишь на 6% (совершенное выполнение выросло на 4,8%), в основном вследствие негативного влияния войны на систему государственного управления.

Украина значительно активизировалась в приближении законодательства к нормам Евросоюза в течение второй половины 2022 года, когда начала выполнять семь "кандидатских" рекомендаций Европейской комиссии.

В рамках этого процесса был принят ряд важных евроинтеграционных законов.

Начало переговоров о вступлении в ЕС могло бы придать евроинтеграционным реформам новый импульс, поскольку оно будет опираться на более широкую и новейшую базу законодательства ЕС и учитывать актуальный прогресс Украины по его внедрению.

С другой стороны, на "нулевой" или "ранней" фазе выполнения насчитывается около 40% наших обязательств.

Это важно, ведь правительство должно выполнить еще достаточно много обязательств Соглашения об ассоциации, чтобы иметь уверенную переговорную позицию.

Нередко такие обязательства требуют системных, сложных и дорогостоящих изменений, внедрение которых требует политической воли и серьезных организационных усилий со стороны всех заинтересованных сторон.

Пока не начались переговоры о вступлении в ЕС, Соглашение об ассоциации остается основным инструментом для секторальной интеграции Украины с Евросоюзом.

Возможно, 2023 год станет последним годом "жизни" Соглашения об ассоциации, пока Украина не получит от ЕС детализированное видение обязательств вступительного процесса.

Однако до этого момента инструментарий Соглашения должен быть использован Украиной по максимуму, чтобы подготовить лучшую переговорную позицию и получить выгоды от двустороннего секторального сотрудничества.

Подробнее – в материале Дмитрия Науменко и Любови Акуленко из "Украинского центра европейской политики" Проверка готовности к переговорам о вступлении: как Украина выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС.