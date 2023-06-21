Єврокомісія може оголосити усну оцінку щодо прогресу України вже у середу

Єврокомісія може оголосити усну проміжну оцінку щодо виконання Україною "кандидатських" рекомендацій вже у середу 21 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час конференції з питань відновлення України у Лондоні.

У своєму виступі вона відзначила, що Украна, попри війну, продовжує реформи швидкими темпами.

"Ми у ЄС хочемо відповісти на ці зусилля й завзятість, і тому сьогодні Єврокомісія презеднтує нову усну оцінку щодо прогресу, якого Україна досягла у судовій, антикорупційній реформі, нових законах щодо медіа, щодо нацменшин", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що таким чином Україна надсилає потужний сигнал інвесторам, а приватний сектор буде відігравати дуже важливу роль у відбудові України.

Раніше повідомляли, що усну оцінку оприлюднять у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в Стокгольмі.

За інформацією "ЄвроПравди", у середу оцінку презентують лише на рівні послів. Найближчим часом "Європейська правда" опублікує виклад цієї оцінки.