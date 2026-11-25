24 листопада відбувся візит, який вже називають історичним, хоча багато його результатів наразі не визначені. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ще напередодні поїздки офіційно зарив "сокиру війни": виступив в угорському парламенті з виразно проукраїнською промовою, в якій розповів про свій родинний зв’язок із Закарпаттям.

Та найвагоміша зміна – те, що Мадяр переглянув роль української тематики у внутрішньополітичній боротьбі. Досі він уникав будь-яких публічних згадок про Україну, а коли це питання поставало – захищався, і не завжди вдало. "Побоювання України" перетворилося на слабке місце прем’єра, на чому постійно грала опозиція.

Тепер Петер Мадяр "перевернув стіл", докорінно змінивши тактику.

Він зробив підтримку України своїм козирем. У промові, пронизаній особистими спогадами, Мадяр атакував свого попередника Віктора Орбана та його команду як прибічників Путіна та проголосив, що підтримує Україну від імені угорського народу.

Цей виступ лишив враження, що прем’єр готує суспільну думку до перезавантаження відносин. Саме це і сталося. На Закарпатті Мадяр оголосив про відкриття нової сторінки, яку Київ та Будапешт писатимуть з нуля.

Втім, це не означає, що проблеми зняті.

Довіру, яка відкриє дорогу до реального перезавантаження, ще належить побудувати. До слова, деталі цього візиту не свідчили про готовність Мадяра до відкритих відносин, а радше про готовність діяти без узгодження з Києвом.

Водночас від Угорщини прозвучали дві конкретні вимоги для побудови довіри. Одну з них Київ здатен виконати, але знадобиться рішення Верховної Ради. Інша – перебуває поза компетенцією центральної влади України.

Петер Мадяр вважає, що вже зробив крок назустріч, коли дав згоду відкрити останні кластери для України. Та говорити про її швидший вступ до ЄС він наразі не готовий. І найголовніше: на закритій зустрічі угорська громада про це навіть не просила, дізналася "ЄП". До слова, не варто думати, що Мадяра на Закарпатті чекала суцільна підтримка. Навпаки, він опинився серед опонентів, які донедавна не стримувалися в атаках на нього.

А ще подальший розвиток відносин залежатиме від реакції угорських виборців на зміну позиції Мадяра щодо України.

Розповідаємо про деталі та залаштунки візиту і переговорів на Закарпатті.

Історичний візит після поступок України

Немає жодного іншого європейського лідера або топполітика, візиту якого Київ чекав з таким нетерпінням і такою драматичністю, як Петера Мадяра.

Перед виборами в Угорщині у квітні 2026 року Україна неприховано сподівалася на його перемогу і мала на це тверді підстави. Тодішній прем’єр Віктор Орбан ставав дедалі більш проросійським, але і це пів біди. Машина державної пропаганди, розбудована Орбаном за 16 років, почала системно просувати міф про те, що найбільшу загрозу Угорщині нібито несуть Україна та Євросоюз, та нагнітати ворожнечу між державами та народами.

Орбан сподівався, що новий "ворог" в особі України об’єднає електорат. Вибори довели, що ця ставка була провальною. Та генерування ненависті до України не минуло без наслідків, створивши складне тло для нового уряду. Втім, навіть з урахуванням цього початок роботи уряду Мадяра виявився гіршим за очікування України.

Мадяр створював складнощі там, де у цьому не було реальних політичних потреб.

Спершу – виступив з дивним запрошенням Володимира Зеленського до міста Берегове, від чого Україна була змушена відмовитися. Далі – багаторазово відмовлявся від зустрічей, навіть коли перетинався із Зеленським на одній події, як-от на саміті ЄС. У липні здалося, що крига скресла: лідери коротко поговорили і прем'єр Угорщини сам оголосив про домовленість зустрітися у два етапи: спочатку в одній зі столиць, а потім на Закарпатті. Та минав місяць за місяцем, а жодна запропонована Києвом дата не знаходила відгуку в Будапешті.

На початку осені Угорщина різко поглибила кризу – зі знаками зневаги, демонстративним зривом візиту на саміт, ігноруванням запитів на робочі зустрічі тощо. Ми детально розповідали про це у статті "Угорське покарання для України".

Наприкінці вересня гостра криза спала – так само швидко, як і з’явилася. Джерела "ЄП" тоді пояснювали: Мадяр зрозумів, що перегнув палицю (дивіться статтю "Угорщина знімає вето"). Але для реального вирішення проблем була потрібна зустріч лідерів, а на неї Будапешт так і не давав згоди.

Прорив стався у Дубліні, де Зеленський і Мадяр знову перетнулися на зустрічі лідерів ЄС. За інформацією "ЄвроПравди", ще перед цим самітом українська сторона повідомила угорцям, що Зеленський пропонує змінити підхід та обмежитися візитом лише до Закарпаття – але не йшлося виключно про Берегове.

Важлива деталь: "Європейська правда" має підтверджену інформацію про те, що зустріч там не була умовою або ультиматумом Будапешта. Ідею висунула Україна – однак, схоже, угорці саме цього і чекали. Мадяр швидко погодився і відразу перейшли до планування зустрічі.

І треба визнати, що деталі візиту, на які погодився Будапешт, були дійсно проривними та свідчили про готовність Мадяра до нової епохи у відносинах.

Та щоб пояснити це, варто почати зі вже згаданого виступу у парламенті.

Як Мадяр став на захист України

17 листопада, рівно за тиждень до візиту Мадяра, Росія здійснила дронову атаку на Закарпаття – одну з небагатьох за час війни. За даними, якими українські Повітряні сили поділилися з угорцями, було три хвилі дронів, що прямували саме туди. Попри перехоплення, кілька безпілотників дісталися регіону, атакувавши цілі у Мукачеві та Ужгороді.

Було це випадковим збігом чи ні, та обидва ці міста у той час були у плані майбутнього візиту Мадяра, засвідчили кілька джерел "ЄП" у Києві та Будапешті (згодом відвідування Мукачева вирішили скасувати, але це вже інша історія).

У Будапешті до загрози поставилися серйозно. Про це свідчать і скасування угорських потягів до України, і величезна (як кажуть медійники, що висвітлювали візит) кількість охорони, що прибула з Мадяром. Стверджують навіть, що на військовому цвинтарі угорський лідер був у бронежилеті (що, втім, може бути й виправданим у разі попереджень спецслужб).

Але для нас головне те, що за цей тиждень Будапешт жодного разу не натякав на можливість скасування візиту. Атака РФ на Закарпаття зрештою зіграла проти самих росіян – бо дала Мадяру ґрунт для оголошення нової політики щодо України. Саме з цього він почав свій півгодинний виступ у парламенті Угорщини 23 листопада, левова частка якого була присвячена нашій державі.

Мадяр використав емоційні аргументи, щоби переконати угорців, що Україна заслуговує на підтримку і що він діє правильно, ставши на бік Києва.

"Лише уявімо, що означали для родини із Закарпаття, яка зараз мешкає в Угорщині, ті кілька хвилин після новин про удар, поки їхня мама, брат чи дитина, що живе у Мукачеві, підняли слухавку і відповіли, що вони у безпеці, – звернувся Мадяр до угорців. – Але ті хвилини, які ми пережили минулого вівторка, люди у Києві, Харкові, Херсоні, Одесі, Львові та у безлічі інших міст і сіл переживають щодня. Вже майже п’ять років щоночі матері відводять своїх дітей до бомбосховищ. Майже п’ять років батьки прощаються зі своїми родинами, а літні українці ховають своїх синів і дочок".

Угорський прем'єр нагадав про свою поїздку до України влітку 2024 року. Тоді на той час новий, але амбітний політик поїхав до Києва після обстрілу лікарні "Охматдит" на мікроавтобусі, завантаженому гуманітаркою – як він тепер каже, "від угорського народу".

"Тоді, коли уряд Орбана витрачав на пропаганду мільярди форинтів з бюджету та довів до апогею розпалювання ненависті до українського народу – ми між повітряними тривогами розмовляли з лікарями біля ще димлячих руїн лікарні, яку росіяни вирішили зрівняти з землею. Ми слухали, як вони лікують, оперують та рятують поранених дітей під час бомбардувань і повітряних тривог", – продовжував емоційну розповідь прем’єр.

А ще він розповів про історію угорця з Бучі, з яким він також познайомився у тій поїздці і який, за словами Мадяра, одного дня у березні 2022 року вижив лише завдяки тому, що випадково не повернув на одному з перехресть, за яким росіяни розстрілювали усіх цивільних.

У своїй тривалій промові Мадяр не уникав моторошних деталей, такі як тіла на вулицях. Ці історії знають усі українці – але з трибуни угорського парламенту це звучало, мабуть, уперше. Та окремо прем’єр присвятив увагу тому, щоби переконати угорців, що це стосується також і їх.

Петер Мадяр кілька разів підкреслив, що Росія вбиває також етнічних угорців, що угорці захищають Україну пліч-о-пліч з іншими її громадянами. Що "зараз настає найважча зима війни" і що Росія веде її не лише проти військових – а й навмисно завдає страждань усім без винятку українцям, включно з етнічними угорцями.

Те, що у цій промові Мадяр наполегливо асоціював угорську громаду з Україною, заслуговує на окрему увагу та подяку. Це – новий для угорського уряду наратив, і саме це було так необхідно, щоб долати наслідки пропаганди Орбана, про яку йшлося на початку статті.

Та ще ціннішим є те, що Мадяр зробив цю історію своєю політичною зброєю.

Угорський прем’єр, який перші пів року на посаді старанно уникав згадок про Україну і спростував будь-які натяки однопартійців Орбана на те, що він її підтримує – раптом змінив тактику на протилежну.

"Співвітчизники! Звідси, з угорського парламенту, я хочу підтримати… український народ, який майже п’ять років веде надлюдську боротьбу за своє виживання. І я хочу чітко заявити те, що знає кожна розсудлива людина у світі: Росія є агресором, а Україна та український народ – жертвами", – заявив Мадяр.

На цих словах його промову вкотре (це було очікувано та заплановано) перервали аплодисментами. Так само очікувано аплодували лише його однопартійці, але не опозиція.

Саме на це Мадяр і розраховував.

"Якщо хтось цього не бачив, то щойно сталося ганебне. Представники партій "Фідес" (партія Орбана. – ЄП), "КДНП" (сателіти Орбана) та Mi Hazank (антиукраїнські праворадикали) не аплодували твердженню про те, що Росія агресор, а Україна жертва. Ганьба, ганьба і ганьба!" – виголосив він і, посилаючись на свої попередні пояснення, детально обґрунтував, що опозиція діє не просто проти українців, але також проти угорців Закарпаття. І також знову наголосив, що й неугорські цивільні в Україні заслуговують на підтримку.

"Якщо вбивають невинних цивільних – це трагедія… Уряд Орбана роками вбивав у голови угорців, що співчуття є слабкістю. Це не так. Ви роками нацьковували угорський народ проти України, яка зазнала нападу. Ви завдали удару по країні, що зазнала нападу, бо сподівалися на чиюсь жагу до ненависті. Тож заявляю: ця епоха добігла кінця. Те, що ви робили, підбурюючи проти України, – це злочин… Бо значна більшість угорців… стоїть на боці українського народу, навіть якщо хтось у Москві сприйме це негативно", – під аплодисменти заявив Петер Мадяр.

Ця промова широко розійшлася в Угорщині.

І це було найкращим можливим тлом для візиту в Україну.

Чому йдеться про успіх, якщо не було проривів?

Доказом того, що Петер Мадяр приїхав відкривати новий етап у відносинах, став уже перший пункт візиту. Він зустрівся з Володимиром Зеленським в Ужгороді в особливому місці: на цвинтарі полеглих українських військових. А потім, несподівано для українського візаві (це важлива деталь, до неї ще повернемося) – запропонував зробити заяви для журналістів, де повторив тези своєї промови.

Те, що цей крок угорського лідера багато важить, президент Зеленський згодом повторив неодноразово, і це дійсно так.

Хоча головна частина зустрічі – змістовна, і тут також можна говорити про успіх. Переговори лідерів, що відбувалися в Ужгороді, тривали понад дві години – більше за будь-які плани та розрахунки. Це відразу зруйнувало програму візиту, хоча у дипломатії занадто довга зустріч лідерів майже завжди свідчить про те, що вона проходить краще за очікування – бо це означає, що їм є про що говорити у деталях.

Утім, цікаво, що Зеленський та Мадяр говорили тет-а-тет 35 хвилин, тобто чверть із цього часу. "ЄП" не має точної інформації про зміст розмови віч-на-віч, але є дані, що деякі теми – зокрема, щодо деталей процесу вступу України до ЄС, – так і не зачепили. Втім, заяви Мадяра свідчать, що він дійсно не готовий обговорювати цей процес.

Але що переговорні кластери не будуть заветовані знову – пообіцяв. Це вето Угорщина, нагадаємо, зняла ще до візиту.

Значно більше уваги лідери приділили практичним питанням – і саме тому зустріч у розширеному форматі тривала так довго, півтори години. Співпраця в енергетиці, допомога у постачанні дизелю в Україну, використання українських підземних газосховищ для потреб Угорщини тощо, нові пункти пропуску на кордоні, у тому числі для велосипедного руху (видається дрібницею, але важливо для місцевих), і тому подібне.

Якихось проривних домовленостей за підсумками зустрічі не ухвалили, але їх і не мало бути, адже це – перша змістовна зустріч. Будапешт з політичних причин блокував усі урядові/відомчі контакти до того, як зустрінуться лідери.

А тепер вони доручили командам працювати з усіх цих питань.

"Це була велика політична зустріч, яка дала сигнал для політичного об’єднання держав і створює нове майбутнє з дружніми відносинами. Це була місія номер один, і її виконано", – підсумував переговори Зеленський.

А Мадяр нагадав, що свого часу, у 1991 році, Угорщина однією з перших визнала незалежність України. Це сталося 3 грудня. "Ми наближаємося до 35-ї річниці. І це гарний привід почати наші відносини заново", – додав він

А ще – багато разів дякував Києву за те, що він піклується про угорців Закарпаття, за ухвалені зміни до законів про права меншин тощо.

І насамкінець, угорський прем'єр, по суті, зняв свої політичні претензії, які лунали восени. Участь Угорщини у "Карпатській ініціативі" та енергетична співпраця, проти яких він публічно виступав, тепер не є проблемою. Причому Мадяр уникнув відповіді про те, з чим пов'язана різка зміна його позиції з цих питань.

Поза тим, усі описані вище сигнали також були добрими для нас. Але далі починаються "нюанси".

Потрібна довіра… але з цим досі проблеми

На пресконференції угорська журналістка спитала Володимира Зеленського, чому ж Україна виконала вимоги угорського уряду лише зараз, після перемоги Мадяра, якщо значна частина цих вимог є незмінними ще від орбанівських часів.

У своїй відповіді Зеленський детально розповів журналістці, наскільки у міжнародних відносинах важлива довіра. "Все залежить від відносин, від поваги до партнера", – кілька разів наголосив він. І дійсно, за часів Орбана годі було й говорити не те що про довіру, а й про повагу між столицями. Особливо на пізньому етапі, коли уряд Орбана задіяв машину пропаганди, щоб перетворити Україну на "публічного ворога" угорців.

Кілька разів про довіру сказав також Петер Мадяр. Утім, він дав зрозуміти, що ми ще не досягли цієї точки.

"Для довіри потрібно щось зробити", – заявив він та висунув дві вимоги.

Перша з них – це прискорити виконання Україною зобов'язань щодо прав меншин. Тут треба відзначити, що вимоги, оприлюднені Мадяром, є достатньо вузькими, конкретними і не видаються надмірними.

Україна вже зобов'язалася провести низку реформ у сфері прав меншин до грудня 2027 року. Це один з бенчмарків на шляху до вступу в ЄС, тож виконання цих зобов'язань не ставиться під питання.

Мадяр просить, щоб Київ втілив їх на пів року раніше – до середини 2027 року. І не всі, а лише пов'язані з використанням національних символів угорською меншиною. Зеленський, виходячи зі слів Мадяра, цього не гарантував, оскільки це потребує рішення Верховної Ради. Однак таке пришвидшення може бути робочою частиною ширшої домовленості.

Друга вимога – складніша, і відверто дивно, що вона взагалі прозвучала.

Мадяр спершу на переговорах, а потім публічно заявив, що чекає від української влади повернення турула – статуї містичного угорського птаха, що є важливим для угорців символом, – на замок Паланок у Мукачеві. Проблема у тому, що уряд України не може цього зробити, оскільки турула свого часу зняла міська влада Мукачева.

Навіщо висувати до Зеленського вимоги, які той не вправі виконувати? Це правильне питання, але на нього немає чіткої відповіді. Є лише припущення, що це – особиста вимога Мадяра (але від того не легше). Адже уперше натяк на неї прозвучав ще у його виступі у парламенті, про який йшлося вище. Розповідаючи про важливість українських угорців, Мадяр раптом заявив, що з мукачівським турулом пов'язані спогади його прабабусі.

Так, Мадяр розкрив, що його родина походить із Закарпаття.

У виступі була дуже детальна, особиста та емоційна історія його дідуся, який разом з батьками у десятирічному віці переїхав із Закарпаття у Дебрецен, тікаючи від наступу радянських військ під час Другої світової війни. За словами прем'єра дід, тоді десятирічний хлопець, потайки від батьків навіть повертався до Мукачева за якимись речами.

Чи означає це, що вимога про турула стає новим особистим ультиматумом прем'єра Угорщини? Ми цього не знаємо. Але точно відомо, що Мадяр здатний діяти всупереч правилам дипломатії, коли вважає це правильним.

Навіть якщо не рахувати вимогу про турула, він мінімум двічі так вчинив під час візиту до України. Це не створило серйозних проблем, але ставить питання про ту саму довіру до дій партнера, якій було присвячено так багато уваги.

Вище вже йшлося про те, що на військовому цвинтарі Мадяр раптом повідомив Зеленському, що хоче виступити разом із ним перед пресою. Було очевидно, що угорський лідер має заготовлену промову, а для українського президента це стало несподіванкою. Це не трагічно, але виникає питання: навіщо так робити?

Другий епізод стався в угорськомовному ліцеї у Берегові, де два лідери мали зайти у спортзал та подивитися, як там грають місцеві школярі. Красива картинка, спілкування з дітьми – все як годиться. І тут раптом прем'єр Угорщини пропонує Зеленському долучитися до гри та зіграти у волейбольних командах разом зі школярами. Причому це був наперед підготовлений угорською командою крок. У Мадяра "раптом" виявилися із собою кросівки. Зеленський мав долучатися в черевиках.

Цікава деталь: взуття не завадило, і команда, за яку грав президент України, виграла у команди прем'єра Угорщини. Та й зрештою, це радше смішний епізод. Але знову виникає питання, чи сприяє ця деталь та приховування угорською стороною таких планів довірі між двома лідерами. І навіщо взагалі це було робити?

Єдина відповідь, яку можна припустити – це антисистемність нового прем'єра Угорщини. Петер Мадяр дійсно не розуміє, як має відбуватися міжнародна політика, які дії є нормальними, а які ні. Саме це було проблемою навесні, коли Мадяр "запросив Зеленського у Берегове", створивши дипломатичне непорозуміння на рівному місці. Схоже, за пів року на посаді ця проблема лишається.

Допомога угорцям чи Україні?

Попри всю антисистемність угорського прем'єра, величезним плюсом є те, що він почав говорити про підтримку України в цілому, адже досі багато років поспіль Будапешт підтримував лише угорців Закарпаття і нікого більше.

Це – зміна, яку не можна недооцінювати.

Важливо і те, що Мадяр почав публічно говорити про підтримку європейської інтеграції України. "Це вибір вашого народу – бути майбутнім членом Європейського Союзу", – заявив він на самому початку спільної пресконференції із Зеленським.

Але проблемою досі лишається те, що офіційні угорські організації в Україні часом перебувають поза загальноукраїнським порядком денним.

Одним з ключових пунктів програми була зустріч Мадяра з угорцями з різних куточків України, що відбулася у Берегові вже наприкінці візиту. Переважну більшість його учасників складали угорці Закарпаття. Чи не єдиним винятком був Крістіан Шкіряк з київської громади. Це саме той "угорець з Бучі", про якого Мадяр згадав у своєму виступі у парламенті, з яким познайомився у 2024 році, а зараз – запросив долучитися до візиту.

Розмова з громадою, до речі, була не простою, адже лідери організації закарпатських угорців на виборах в абсолютній більшості підтримували Орбана та публічно виступали проти Мадяра. Часом навіть виходячи за межі цензурності.

"Мадяр це знав, і сам зауважив – усвідомлює, що перебуває не у колі своїх прибічників", – переказав Шкіряк.

У коментарі "Європейській правді" Крістіан Шкіряк розповів також про зміст дискусії. За його словами, абсолютна більшість запитань стосувалася угорського фінансування. Просили гроші на угорські медіа (Мадяр відповів, що допомагати просуванню культури у медіа буде, але фінансувати пропаганду – ні), питали, чи збережуться інші проєкти.

"Напевно, єдине питання, яке виходило за межі підтримки окремих проєктів та галузей, як-от культури, освіти і медіа – це була розбудова пунктів пропуску і підвищення товарообігу. Про європейську інтеграцію не запитав ніхто, а до мене черга поставити запитання не дійшла", – розповів він.

Цей епізод демонструє проблему, яку ще належить вирішити. В угорській громаді є лідери, які виступають за вступ України до ЄС і публічно закликали навіть Орбана не блокувати Київ на європейському шляху. Однак з'ясовується, що на практиці це питання, яке визначає майбутнє України, не потрапляє до переліку пріоритетних.

Щоб отримати дійсно стійку підтримку з Будапешта для вступу України в ЄС, угорська громада має змінити своє ставлення, позицію і пріоритети.

І це не вирішується ані указом Зеленського, ані рішенням Верховної Ради. Це має бути пріоритетом для самих угорців Закарпаття. Можливо, до наступного візиту Мадяра це зміниться.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"