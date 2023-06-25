В Польщі не виключають посилення напруженості на кордоні з Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у зв'язку з останніми подіями у Росії на кордоні з Білоруссю може виникнути додаткова напруженість.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Моравецький після засідання Ради нацбезпеки зазначив, що те, що відбувалося в Росії в суботу, призводить до "дуже неоднозначних висновків".

"Висновки можна було б зробити дуже різні, і тому ми перебували в постійному контакті з президентом і з усіма службами, з міністрами, міністром національної оборони, міністром внутрішніх справ і адміністрації, міністром закордонних справ, щоб стежити за ситуацією, яка відбувалася і відбувається весь час в Росії", – додав він.

Глава польського уряду зазначив, що переговори, які він провів з низкою європейських лідерів, були "для того, щоб обмінюватися інформацією на постійній основі, щоб визначити наше спільне розуміння ситуації і нашу спільну реакцію на все це".

"Це внутрішня справа Росії, але, як сказав президент, ми весь час тримаємо руку на пульсі. Ми не вважаємо, що на даному етапі нам потрібно підвищувати бойову готовність у нас в країні, ми в безпеці", – додав він.

"На кордоні з Білоруссю може виникнути додаткова напруга. Я завтра поїду туди, на кордон з Білоруссю, тому що також не зовсім зрозуміла роль президента Лукашенка у всьому цьому. Ми це аналізуємо", – сказав Матеуш Моравецький.

Президент сказав, що ситуація в Росії постійно перебуває під контролем. Він підкреслив, що від самого ранку тривають консультації, як серед керівництва держави, так і з союзниками Польщі.

У свою чергу президент Анджей Дуда зазначив, що наразі все вказує на те, що в Росії відбувається деескалація.

При цьому він запевнив, що ситуація в Росії буде постійно моніторитися.

Зранку 24 червня глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.

У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Александр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков пізніше заявив, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, він "піде в Білорусь".