Як Молдова готується відключити газ Придністров'ю та що станеться з регіоном

Серджіу Тофілат – молдавський політик та експерт, один з найавторитетніших публічних фахівців Молдови у питанні енергетики. Журналісти ЄвроПравди зустрілися з ним у Кишиневі, щоби поговорити про Придністров’я – питання, яке болить також Україні.

Зараз головне джерело фінансування цього окупованого росіянами анклаву – газ. Безкоштовний газ, який туди постачає Росія, і який ніхто не зважується відключити. Але, як з’ясувалося підготовка до цього вже триває.

Про гуманітарну кризу, яка точно настане, і про те до чого тут 2025 рік – дивіться у інтерв’ю, якому точно варто приділити час, хоча воно й записане російською мовою. Головні тези із пояснень Серджіу Тофілата українською – у текстовому матеріалі "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".

З грудня 2022 року правобережна Молдова (тобто контрольована Кишиневом частина, без Придністров'я) не закуповує російський газ.

Кишинів купує його в інших постачальників – наприклад, румунський газ або скраплений, з терміналів СПГ.

І це – радикальна зміна.

Два роки тому 100% молдовських закупівель становив тільки російський газ.

Хоча Молдова і не закуповує газ із Росії, договір між "Газпромом" і "МолдоваГазом" досі діє. Російська сторона його не виконує, але й не розриває.

З дуже простої причини: якщо вони відключать газ, то це вдарить не по Кишиневу, а по Придністров'ю.

Адже газ – це основний канал фінансування режиму в Придністров'ї.

Надходження з "газового рахунку" – це близько половини бюджету Придністров'я!

Без цих грошей, тобто без поставок "безкоштовного" російського газу, вони збанкрутують за лічені місяці. Там почнеться гуманітарна криза.

Так звану "незалежність" Придністров'я відключать за несплату.

Хоча Молдова більше не споживає російський газ, технічно залишається залежність від газу для вироблення електроенергії.

Кишинів імпортує 80% електроенергії для підконтрольної уряду території, і основна частина імпорту – це електрика з Молдовської ДРЕС у Придністров'ї. А її, як уже говорилося, виробляють, спалюючи російський газ.

Можна було б перейти на закупівлі з інших джерел, з Румунії та України, але електромережу за радянських часів було побудовано так, що навіть румунські ЛЕП спершу заходять у Придністров'я, а вже потім ідуть до Кишинева.

Щоб позбутися енергетичної залежності від Росії (і Придністров'я), цю проблему треба вирішити, і це зараз відбувається. Уряд Молдови будує високовольтну ЛЕП з Румунії, Кишинів – Вулканешти.

У 2025 році її добудують – і Придністров'я можна буде відключити.

У нас уже немає залежності від газу, і більше не буде залежності від електроенергії, яку виробляють із газу.

Тож рано чи пізно цей канал фінансування Тирасполя відключать.

Отже, коли Придністров'ю (і Молдові загалом) відключать газ з РФ, там буде справжня гуманітарна криза. Але все це створить передумови для врегулювання Придністровського конфлікту і для возз'єднання Республіки Молдова.

Це означає, що нам уже потрібно готувати план реінтеграції.

Поки є час – потрібно готувати людей, які зможуть керувати в Придністровському регіоні, зможуть сформувати місцеву владу. Потрібні судді, прокурори, вчителі, лікарі тощо.

Докладніше – у матеріалі редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".