Как Молдова готовится отключить газ Приднестровью и что произойдет с регионом

Серджиу Тофилат – молдавский политик и эксперт, один из самых авторитетных публичных специалистов Молдовы в вопросе энергетики. Журналисты ЕвроПравды встретились с ним в Кишиневе, чтобы поговорить о Приднестровье – вопрос, который болит также Украине.

Сейчас главный источник финансирования этого оккупированного россиянами анклава – газ. Бесплатный газ, который туда поставляет Россия, и который никто не решается отключить. Но, как выяснилось подготовка к этому уже продолжается.

О гуманитарном кризисе, который точно наступит, и о том, при чем здесь 2025 год – смотрите в интервью, которому точно стоит уделить время, хотя оно и записано на русском языке. Главные тезисы из объяснений Серджиу Тофилата на украинском – в текстовом материале "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".

С декабря 2022 года правобережная Молдова (то есть контролируемая Кишиневом часть, без Приднестровья) не закупает российский газ.

Кишинев покупает его у других поставщиков – например, румынский газ или сжиженный, с терминалов СПГ.

И это – радикальное изменение.

Два года назад 100% молдавских закупок составлял только российский газ.

Хотя Молдова и не закупает газ из России, договор между "Газпромом" и "МолдоваГазом" до сих пор действует. Российская сторона его не выполняет, но и не разрывает.

По очень простой причине: если они отключат газ, то это ударит не по Кишиневу, а по Приднестровью.

Ведь газ – это основной канал финансирования режима в Приднестровье.

Поступления с "газового счета" – это около половины бюджета Приднестровья!

Без этих денег, то есть без поставок "бесплатного" российского газа, они обанкротятся за считанные месяцы. Там начнется гуманитарный кризис.

Так называемую "независимость" Приднестровья отключат за неуплату.

Хотя Молдова больше не потребляет российский газ, технически остается зависимость от газа для выработки электроэнергии.

Кишинев импортирует 80% электроэнергии для подконтрольной правительству территории, и основная часть импорта – это электричество с Молдавской ГРЭС в Приднестровье. А его, как уже говорилось, вырабатывают, сжигая российский газ.

Можно было бы перейти на закупки из других источников, из Румынии и Украины, но электросеть в советское время была построена так, что даже румынские ЛЭП сперва заходят в Приднестровье, а уже потом идут в Кишинев.

Чтобы избавиться от энергетической зависимости от России (и Приднестровья), эту проблему надо решить, и это сейчас происходит. Правительство Молдовы строит высоковольтную ЛЭП из Румынии, Кишинев – Вулканешты.

В 2025 году она будет достроена – и Приднестровье можно будет отключить.

У нас уже нет зависимости от газа, и больше не будет зависимости от электроэнергии, которая производится из газа.

Поэтому рано или поздно этот канал финансирования Тирасполя отключат.

Итак, когда Приднестровью (и Молдове в целом) отключат газ из РФ, там будет настоящий гуманитарный кризис. Но все это создаст предпосылки для урегулирования Приднестровского конфликта и для воссоединения Республики Молдова.

Это означает, что нам уже нужно готовить план реинтеграции.

Пока есть время – нужно готовить людей, которые смогут управлять в Приднестровском регионе, смогут сформировать местную власть. Нужны судьи, прокуроры, учителя, врачи и так далее.

Подробнее – в материале редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".