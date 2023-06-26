Укр Рус Eng

Польща передасть тисячі гвинтівок і мільйони боєприпасів Україні

Понеділок, 26 червня 2023, 15:36

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський анонсував передачу тисячі гвинтівок та мільйони боєприпасів українським силовикам.

Про це, як інформує "Європейська правда", він повідомив у Twitter після зустрічі зі своїм українським колегою Ігорем Клименком.

За його словами, Польща продовжить свою підтримку Україну, в рамках якої розпочинає поставку зброї бойовим формуванням МВС України.

"Це тисячі кулеметів і мільйони боєприпасів, які дозволять ефективно воювати захисникам свободи України та Європи", – зазначив Камінський.

У коментарях Polsat він додав, що на фронті дуже напружена ситуація, оскільки триває контрнаступ, і ці бої можуть мати дуже великі масштаби. Польський міністр також пообіцяв медичну допомогу пораненим українським військовим в самій Польщі.

"У нашому розпорядженні є санітарний потяг, який буде забирати поранених офіцерів зі Львова. Ми також будуватимемо і підтримуватимемо польові шпиталі", – підкреслив Камінський.

Нагадаємо, що федеральний уряд Німеччини готує довгострокову підтримку України артилерійськими снарядами та готує відповідні контракти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща