Польша передаст тысячи автоматов и миллионы боеприпасов Украине

Глава МВД Польши Мариуш Каминский анонсировал передачу тысячи автоматов и миллионы боеприпасов украинским силовикам.

Об этом, как информирует "Европейская правда", он сообщил в Twitter после встречи со своим украинским коллегой Игорем Клименко.

По его словам, Польша продолжит свою поддержку Украины, в рамках которой начинает поставку оружия боевым формированиям МВД Украины.

Od początku wojny wspieramy Ukrainę i będziemy to robić dalej. Rozpoczynamy dostawę broni dla walczących formacji ukraińskiego MSW. To tysiące karabinów maszynowych i miliony sztuk amunicji, które pozwolą efektywnie walczyć obrońcom wolności Ukrainy i Europy. pic.twitter.com/IEAfrjsH7g — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) June 26, 2023

"Это тысячи автоматов и миллионы боеприпасов, которые позволят эффективно воевать защитникам свободы Украины и Европы", – отметил Каминский.

В комментариях Polsat он добавил, что на фронте очень напряженная ситуация, поскольку продолжается контрнаступление, и эти бои могут иметь очень большие масштабы. Польский министр также пообещал медицинскую помощь раненым украинским военным в самой Польше.

"В нашем распоряжении есть санитарный поезд, который будет забирать раненых офицеров из Львова. Мы также будем строить и поддерживать полевые госпитали", – подчеркнул Каминский.

Напомним, что федеральное правительство Германии готовит долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими снарядами и готовит соответствующие контракты.