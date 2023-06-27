Що Україна отримала за результатами конференції щодо відбудови

$55 млрд, виділених на підтримку України. Це не єдині результати Ukraine Recovery Conference, що пройшла у Лондоні 21-22 червня.

Докладніше про результати конференції щодо відбудови України – у колонці директорки Офісу реформ Кабінету міністрів України Тетяни Ковтун Не лише $55 млрд: що отримала Україна за результатами конференції у Лондоні.

Як пише авторка колонки, одним із основних досягнень Конференції стало анонсування Європейською Комісією нового середньострокового інструменту підтримки України – так званий Ukraine Facility.

"Інструмент, у разі його схвалення, дасть можливість мобілізувати для України до 50 мільярдів євро протягом 2023-2027 років", – пояснює Тетяна Ковтун.

Кошти значні, але їх отримання, додає директорка Офісу реформ Кабміну, буде прив’язане до виконання умов, однією з яких буде реформа державного управління.

Авторка колонки нагадує, що і Велика Британія оголосила про надання гарантій на суму $3 млрд для підтримки додаткового кредитування Світового банку до 2027 року, а також 240 млн фунтів стерлінгів для підтримки негайних потреб.

Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року.

США оголосили про додаткову допомогу Україні у розмірі $1,3 млрд, у тому числі $575 млн, які будуть спрямовані на модернізацію та відновлення критичної інфраструктури України.

Підтримка від Німеччини становить 381 мільйон євро.

Додаткові джерела фінансування також були залучені завдяки угодам зі Світовим банком, які дозволять Україні отримати $1,76 млрд, а Європейський інвестиційний банк розпочне новий портфель проєктів на 840 мільйонів євро.

"Ці ресурси дають нам впевненість не просто до кінця року. Це можливість для середньострокового сталого планування", – наголошує Тетяна Ковтун.

За її словами, на конференції вкотре озвучили політичну заяву про те, що Україна буде членом Євросоюзу.

Також, як зазначає авторка, одна з ключових заяв партнерів України стосується використання заморожених російських активів для відбудови країни.

Директорка урядового Офісу реформ очікує, що найближчим часом буде представлено конкретний механізм використання заморожених російських активів.

"На фоні зростаючого інтересу до України як потенційної країни для інвестицій, бізнес-спільноти України та всього світу долучилися до Ukraine Business Compact – ініціативи, спрямованої на залучення інвестицій до України та сприяння її розвитку", – інформує Тетяна Ковтун.

За її даними, Ukraine Business Compact підписали майже 500 компаній з 42 країн світу.

Під час конференції підписано Ukrainian Investment Platform, що є ініціативою країн G7, Європейського Союзу та міжнародних фінансових інституцій для сприяння інвестиціям та розвитку України.

Україна, ЄС, Норвегія, Швейцарія, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції та розвитку уклали угоду щодо відновлення приватного страхування військових ризиків.

Докладніше – у колонці Тетяни Ковтун Не лише $55 млрд: що отримала Україна за результатами конференції у Лондоні.