Что Украина получила по результатам конференции по восстановлению

$55 млрд, выделенных на поддержку Украины. Это не единственные результаты Ukraine Recovery Conference, прошедшей в Лондоне 21-22 июня.

Подробнее о результатах конференции по восстановлению Украины – в колонке директора Офиса реформ Кабинета министров Украины Татьяны Ковтун Не только $55 млрд: что получила Украина по результатам конференции в Лондоне.

Как пишет автор колонки, одним из основных достижений Конференции стало анонсирование Европейской Комиссией нового среднесрочного инструмента поддержки Украины – так называемый Ukraine Facility.

"Инструмент, в случае его одобрения, даст возможность мобилизовать для Украины до 50 миллиардов евро в течение 2023-2027 годов", – объясняет Татьяна Ковтун.

Средства значительные, но их получение, добавляет директор Офиса реформ Кабмина, будет привязано к выполнению условий, одним из которых будет реформа государственного управления.

Автор колонки напоминает, что и Великобритания объявила о предоставлении гарантий на сумму $3 млрд для поддержки дополнительного кредитования Всемирного банка до 2027 года, а также 240 млн фунтов стерлингов для поддержки неотложных нужд.

Швейцария объявила о дополнительной поддержке в размере 1,5 млрд швейцарских франков до 2027 года.

США объявили о дополнительной помощи Украине в размере $1,3 млрд, в том числе $575 млн, которые будут направлены на модернизацию и восстановление критической инфраструктуры Украины.

Поддержка от Германии составляет 381 миллион евро.

Дополнительные источники финансирования также были привлечены благодаря соглашениям со Всемирным банком, которые позволят Украине получить $1,76 млрд, а Европейский инвестиционный банк начнет новый портфель проектов на 840 миллионов евро.

"Эти ресурсы дают нам уверенность не просто до конца года. Это возможность для среднесрочного устойчивого планирования", – подчеркивает Татьяна Ковтун.

По ее словам, на конференции в очередной раз озвучили политическое заявление о том, что Украина будет членом Евросоюза.

Также, как отмечает автор, одно из ключевых заявлений партнеров Украины касается использования замороженных российских активов для восстановления страны.

Директор правительственного Офиса реформ ожидает, что в ближайшее время будет представлен конкретный механизм использования замороженных российских активов.

"На фоне растущего интереса к Украине как потенциальной стране для инвестиций, бизнес-сообщества Украины и всего мира присоединились к Ukraine Business Compact – инициативе, направленной на привлечение инвестиций в Украину и содействие ее развитию", – информирует Татьяна Ковтун.

По ее данным, Ukraine Business Compact подписали почти 500 компаний из 42 стран мира.

Во время конференции подписано Ukrainian Investment Platform, что является инициативой стран G7, Европейского Союза и международных финансовых институтов для содействия инвестициям и развитию Украины.

Украина, ЕС, Норвегия, Швейцария, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития заключили соглашение по восстановлению частного страхования военных рисков.

Подробнее – в колонке Татьяны Ковтун Не только $55 млрд: что получила Украина по результатам конференции в Лондоне.