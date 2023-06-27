Білорусь зробила Фірташа дипломатом, щоб вберегти від екстрадиції - DW

Український одіозний бізнесмен Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO – однієї з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

Як пише "Європейська правда", це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, який є в розпорядженні DW.

У тексті рішення віденського суду вказано, що Фірташ має статус "радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні" ще з 2021 року. Саме на підставі цього статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет.

Аби довести, що Фірташ як радник при UNIDO має статус дипломата, включно з дипломатичною недоторканістю, адвокати бізнесмена у жовтні 2021 року передали суду юридичну експертизу, підготовану одним із західноєвропейських професорів з міжнародного права.

Водночас Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського Міністерства закордонних справ – тобто не вважається особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з імунітетом.

Суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичного імунітету Фірташа, однак Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції, зобов'язавши суд самостійно визначити, чи визнавати дипломатичний імунітет Фірташа.

У посольстві Білорусі в Австрії не відповіли, чим саме займається Фірташ у статусі радника постпреда Білорусі при міжнародних організаціях. Також невідомо, чи було призначення Фірташа радником у Відні погоджене із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком або урядом у Мінську і з чиєї саме ініціативи українець почав працювати на цій посаді.

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.