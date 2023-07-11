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Хорватія звинувачує Сербію у спробі присвоїти частину національних письменників

Вівторок, 11 липня 2023, 12:14

Міністерство закордонних справ Хорватії надіслало Сербії ноту протесту після того, як у Белграді назвали частину хорватської літературної спадщини літературою "подвійної належності", а тому також і сербською.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HRT із посиланням на пресреліз відомства.

МЗС Хорватії висловило в ноті "найрішучіший протест проти нового посягання на хорватську культурну спадщину" через ухвалення сербською академічною спільнотою Декларації "Кордони сербської літератури".

"Зазіхання та присвоєння культурної спадщини інших країн і народів є вкрай неприйнятним і суперечить духу європейських цінностей і принципам, на яких заснований Європейський Союз, до якого Сербія прагне приєднатися", – йдеться в пресрелізі.

Декларацію "Кордони сербської літератури" підписали всі кафедри сербської мови та літератури, всі педагогічні факультети, а також інші філософські та наукові інституції в Сербії, Республіці Сербській (Боснія і Герцеговина) та Чорногорії.

Щоб правильно визначити кордони сербської літератури серед інших принципів підписанти декларації запропонували "явище подвійної приналежності", через що література може одночасно визначатися і як сербська, і як література іншого народу.

Зокрема такою автори декларації називають "дубровницьку літературу" – твори авторів Дубровацької республіки (14-19 ст.), оскільки вони друкувалися на кирилиці. Між тим, в Хорватії вважають, що література їхнього древнього міста Дубровник належить хорватській культурі.

Раніше міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич назвав неприйнятною конференцію, яка проходила в Європейському парламенті в Брюсселі та присвячена суперечливому хорватському архиєпископу часів Другої світової війни Алоїзію Степінацу.

Нагадаємо, у січні у Сербії та в сусідніх країнах на кіноекрани вийшов сербський фільм "Буря", який розповідає про "страждання тисяч сербів" внаслідок військової операції, яку Хорватія провела проти сербських сепаратистських утворень на своїй території.

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