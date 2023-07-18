На саміті ЄС і Латинської Америки виникла суперечка щодо війни РФ проти України – ЗМІ

Лідери Європейського Союзу, Латинської Америки та Карибського басейну на саміті не змогли узгодити спільну заяву щодо війни РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили посадовці, знайомі з ходом переговорів.

Зазначається, що деякі латиноамериканські країни намагалися уникнути чіткого засудження Росії.

Як розповіли джерела агентства, країни з тісними політичними та економічними зв'язками з Кремлем, такі як Куба і Нікарагуа, чинили опір спробам включити формулювання, що засуджують РФ.

Прибувши на саміт у вівторок, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що комюніке має бути "дуже чітким щодо України".

"Вчора пізно ввечері були переговори щодо формулювань, майже кожна країна змогла підписати текст, який чітко підтримує Україну, її право на незалежність, на свободу. Одна чи дві країни утрималися. Подивимося ще раз сьогодні вранці", – сказав він.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що комюніке не може бути використане для "переписування історії".

"Фактом є те, що Росія напала на Україну... ми повинні дивитися правді в очі", – зазначив він.

Він припустив, що заява може закінчитися словами про те, що деякі конкретні країни не згодні з формулюваннями щодо України.

Міністр закордонних справ Чилі Альберто ван Клаверен заявив, що шкодує про цю суперечку.

"Ми дуже шкодуємо про ситуацію, що склалася, і ми дуже здивовані, що в нашій групі є члени, які виступають проти будь-якої резолюції щодо війни в Україні. Ми вважаємо, що це агресивна війна, і такою є позиція Чилі", – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що дводенні переговори між міністрами фінансів країн "Групи двадцяти" (G20) завершаться у вівторок без спільної заяви через розбіжності між великими державами щодо війни в Україні.