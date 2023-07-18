На саммите ЕС и Латинской Америки возник спор о войне РФ против Украины - СМИ

Лидеры Европейского Союза, Латинской Америки и Карибского бассейна на саммите не смогли согласовать совместное заявление по войне РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили чиновники, знакомые с ходом переговоров.

Отмечается, что некоторые латиноамериканские страны пытались избежать четкого осуждения России.

Как рассказали источники агентства, страны с тесными политическими и экономическими связями с Кремлем, такие как Куба и Никарагуа, сопротивлялись попыткам включить формулировки, осуждающие РФ.

Прибыв на саммит во вторник, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что коммюнике должно быть "очень четким по Украине".

"Вчера поздно вечером были переговоры по формулировкам, почти каждая страна смогла подписать текст, который четко поддерживает Украину, ее право на независимость, на свободу. Одна или две страны воздержались. Посмотрим еще раз сегодня утром", – сказал он.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что коммюнике не может быть использовано для "переписывания истории".

"Факт в том, что Россия напала на Украину... Мы должны смотреть правде в глаза", – отметил он.

Он предположил, что заявление может закончиться словами о том, что некоторые конкретные страны не согласны с формулировками относительно Украины.

Министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен заявил, что сожалеет об этом споре.

"Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации и очень удивлены, что в нашей группе есть члены, которые выступают против любой резолюции по войне в Украине. Мы считаем, что это захватническая война, и такова позиция Чили", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что двухдневные переговоры между министрами финансов стран "Группы двадцати" (G20) завершатся во вторник без совместного заявления из-за разногласий между крупными государствами относительно войны в Украине.