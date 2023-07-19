Росія змушена вирішувати, чи відповідати на загрози через активізацію боїв у пониззі Дніпра за рахунок своїх підрозділів, які протистоять українським силам у Запорізькій області.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноброни Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

Як відзначають британські аналітики, з початку липня 2023 року з високою ймовірністю спостерігається активізація бойових дій у нижній течії Дніпра.

Окрім інтенсивних боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також змагаються за острови в дельті Дніпра.

Обидві сторони використовують невеликі, швидкі моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати односторонньої дії для знищення деяких російських катерів.

Тепер Росія стоїть перед дилемою, вирішуючи, чи відповідати на ці загрози посиленням своєї Дніпровської групи військ за рахунок розтягнутих підрозділів, які протистоять українському контрнаступу у Запорізькій області, констатували у Міноборони Британії.

У вівторок британська розвідка проаналізувала ситуацію на полі бою, констатувавши, що українські та російські війська досягли за минулий тиждень незначних просувань на фронті.





