Ірландія розслідує, як їхні деталі потрапили у дрони Shahed

В Ірландії проводиться розслідування того, як деталі їхнього виробництва потрапили в іранські дрони Shahed, якими РФ атакує систематично Україну.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції в Києві заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції", – сказав він після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава ірландського уряду припускає, що санкції могли порушити "якісь треті сторони".

Минулої ночі РФ атакувала південні регіони України, сили ППО знищили 6 "Калібрів", запущених з моря по Одесі, а також 21 "Shahed" в Одеській області та 4 – над Миколаївською областю, один чоловік отримав поранення.

Після цього стало відомо, що у безпілотниках були деталі західного виробництва.