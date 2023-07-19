Ирландия расследует, как их детали попали в дроны Shahed

В Ирландии проводится расследование того, как детали их производства попали в иранские дроны Shahed, которыми РФ систематически атакует Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы знаем о сбивании этого дрона. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции", – сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава ирландского правительства предполагает, что санкции могли нарушить "какие-то третьи стороны".

Прошлой ночью РФ атаковала южные регионы Украины, силы ПВО уничтожили 6 "Калибров", запущенных с моря по Одессе, а также 21 "Shahed" в Одесской области и 4 – над Николаевской областью, один человек получил ранения.

После этого стало известно, что в беспилотниках были детали западного производства.