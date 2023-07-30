Sunday Express: Британія тренує українських спецпризначенців для повернення Криму до Різдва

Британський таблоїд Sunday Express з посиланням на джерела повідомив, що британські війська тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, щоб допомогти України повернути Крим до Різдва.

Видання вийшло з публікацією у суботу, 29 липня, повідомляє "Європейська правда".

Sunday Express – це британський таблоїд, що симпатизує чинній урядовій партії консерваторів, має друкований наклад близько 150 тисяч примірників

За його інформацією, понад 2 тисячі українських військових прибули до віддаленого місця в Дартмурі в Англії для участі у спеціальних навчаннях.

Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час як дві інші сили, які не розкривають в публікації, здійснюватимуть паралельні атаки.

Операція включатиме удари з повітря, суші і з моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву і паралічу російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону.

Операції будуть відбуватись за підтримки нових запасів ракет дальнього радіусу дії, які постачатимуться з Великої Британії, США та Німеччини.

Навчання проходять в бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон. Це місце закрите для усіх інших військових підрозділів і громадськості.

У суботу ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в серце ворога.

"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська… Ми можемо навчити їх нашій тактиці і показати, як користуватися технікою, але успіх буде залежати від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", – зазначило джерело.

У суботу ввечері глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що війська увійдуть до Криму "незабаром".

У вересні Кирило Буданов говорив, що Україна повернеться до Криму до кінця весни 2023 року.