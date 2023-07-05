Україна має бути в НАТО якнайшвидше і без ПДЧ - заява західних експертів і дипломатів

46 авторитетних західних експертів, військових і дипломатів напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі підписали листа із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico, де опублікований лист.

"У Вільнюсі Альянс повинен запустити дорожню карту, яка чітко вестиме до членства України в НАТО в найкоротші терміни. Як і у випадку з Фінляндією і Швецією, цей процес може відбуватися в обхід Плану дій щодо членства, зважаючи на тісну і постійну взаємодію між НАТО та Україною", – йдеться в листі.

Автори зазначають, що перебування України в сірій зоні невизначеності провокує російську агресію у той час, як Путін ще не відмовився від своєї мети встановити контроль над Україною.

Підписанти листа закликали вжити заходи для того, щоб Україна виграла війну та відновила повний контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами 1991 року, а також була повноправною частиною безпекових та економічних домовленостей, які з 1945 до 2014 року "зробили Європу континентом миру, процвітання і співробітництва".

"Трансатлантична спільнота може бути стабільною і безпечною лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Вступ України до НАТО, виконання обіцянки, даної на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, сприятиме досягненню цієї мети", – йдеться в листі.

Вони також зазначили, що глави держав і урядів НАТО повинні зробити недвозначну заяву про підтримку Альянсом України та прагнення Києва відновити суверенітет і територіальну цілісність у межах кордонів 1991 року.

"Вони повинні також підкреслити свою готовність надати Україні зброю – в тому числі ракети великої дальності, такі як ATACMS, західні винищувачі й танки – в достатній кількості, щоб забезпечити перемогу на полі бою", – наголосили автори листа.

На їх переконання, це продемонструє беззаперечну відданість союзників перемозі України та надішле чіткий сигнал Москві, що її військова ситуація в Україні буде лише погіршуватися, чим довше триватиме конфлікт.

Підписанти вважають, що глави держав і урядів НАТО повинні доручити Раді НАТО на постійній сесії розробити рекомендації щодо термінів і модальностей процесу вступу України для ухвалення рішення на наступному саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році.

Для посилення безпеки України до її вступу в НАТО, зазначають автори листа, Альянс і Україна у Вільнюсі повинні створити партнерство у сфері стримування й оборони, в рамках якого союзники надаватимуть всю необхідну зброю, навчання, обладнання, розвідувальну та іншу підтримку, тоді як Україна продовжить здійснювати необхідні кроки для прискорення своєї інтеграції в Альянс та його командні структури.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

За даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

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