Президент Литви нагородив українських посадовців: серед них Залужний
До Дня державності Литви президент Гітанас Науседа нагородив орденами та медалями близько 80 литовських та іноземних громадян, серед яких є й українці.
Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє LRT.
Серед нагороджених високопоставлених українських політиків і військових – прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Зазначається, що Денис Шмигаль був нагороджений Командорським хрестом Ордену Гедиміна, Олексій Резніков – Командорським хрестом Ордену Лицарського хреста, тоді як Валерій Залужний – Офіцерським хрестом Ордену Лицарського хреста.
Сьогодні, 6 липня, у Литві відзначається День державності та День національного гімну.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Білого Орла – найвищою відзнакою країни.
Перед цим орденом Почесного легіону Зеленського нагородив президент Франції Еммануель Макрон.