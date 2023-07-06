Президент Литви нагородив українських посадовців: серед них Залужний

До Дня державності Литви президент Гітанас Науседа нагородив орденами та медалями близько 80 литовських та іноземних громадян, серед яких є й українці.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє LRT.

Серед нагороджених високопоставлених українських політиків і військових – прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Зазначається, що Денис Шмигаль був нагороджений Командорським хрестом Ордену Гедиміна, Олексій Резніков – Командорським хрестом Ордену Лицарського хреста, тоді як Валерій Залужний – Офіцерським хрестом Ордену Лицарського хреста.

Сьогодні, 6 липня, у Литві відзначається День державності та День національного гімну.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Білого Орла – найвищою відзнакою країни.

Перед цим орденом Почесного легіону Зеленського нагородив президент Франції Еммануель Макрон.