Мостоукладач і засоби проти дронів: новий пакет допомоги від Німеччини

Уряд Німеччини у п’ятницю оновив перелік військової допомоги Україні за останній тиждень, згадавши про передання мостоукладальної машини Biber і броньованої інженерної машини Dachs.

Як повідомляє "Європейська правда", список публікується на сайті німецького уряду.

Окрім мостоукладача Biber (усього їх тепер дев’ять) і машини Dachs (усього п’ять), Україна отримала від Німеччини міст для мостоукладача (четвертий за ліком).

Також серед пакета допомоги згадуються три станції для створення радіоперешкод (перед тим ФРН передала сім таких установок), два комплекси протидронового захисту, шість сідельних тягачів і три напівпричепи.

Минулого тижня Німеччина відзвітувала про чергову партію військової допомоги, переданої Україні, серед якої згадується радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D, мостоукладальні машини й ваговози.

Раніше цього тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.