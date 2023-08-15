Франція засудила останній масований обстріл українських міст Росією

Міністерство закордонних справ Франції засудило серію російських ракетних ударів по містах України в ніч проти вівторка, що призвели до загибелі щонайменше чотирьох людей.

Відповідну заяву французьке МЗС опублікувало на своєму сайті, повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Франції підкреслило, що останні ракетні удари РФ були спрямовані проти цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, що "вкотре ілюструє цинізм Росії та повну зневагу до всіх принципів міжнародного гуманітарного права, які вона безсоромно порушує".

"Ці неприйнятні дії є воєнними злочинами і не повинні залишатися безкарними", – підкреслило французьке МЗС.

"У тісній координації зі своїми партнерами Франція продовжуватиме надавати військову підтримку Україні для зміцнення її потенціалу протиповітряної оборони, а також підтримку українським судам і Міжнародному кримінальному суду для боротьби з безкарністю за такі злочини", – додали там.

Як відомо, під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. РФ випустила по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, тоді як протиповітряна оборона України знищила 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Російські ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (три людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.