Франция осудила последний массированный обстрел украинских городов Россией

Министерство иностранных дел Франции осудило серию российских ракетных ударов по городам Украины в ночь на вторник, которые привели к гибели по меньшей мере четырех человек.

Соответствующее заявление французский МИД опубликовал на своем сайте, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Франции подчеркнуло, что последние ракетные удары РФ были направлены против гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, что "в очередной раз иллюстрирует цинизм России и полное пренебрежение ко всем принципам международного гуманитарного права, которые она бесстыдно нарушает".

"Эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не должны оставаться безнаказанными", – подчеркнул французский МИД.

"В тесной координации со своими партнерами Франция будет продолжать оказывать военную поддержку Украине для укрепления ее потенциала противовоздушной обороны, а также поддержку украинским судам и Международному уголовному суду для борьбы с безнаказанностью за такие преступления", – добавили там.

Как известно, под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине – вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.

Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".