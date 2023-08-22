На саміті в Афінах 11 країн прийняли декларацію на підтримку України

Лідери 11 країн південно-східної Європи підписали під час саміту щодо Балкан Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Greece.

Згідно з декларацією, країни висловили свою непохитну підтримку "незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права, перед обличчям російської агресії".

В ній також зазначається, що за межами Західних Балкан Україна і Молдова, які географічно прилягають до країн-членів ЄС, поділяють спільну європейську спадщину, і "як стратегічна інвестиція в мир, безпеку і стабільність в Європі, важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї".

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Документ підписали: президент Сербії Александар Вучич, президентка Молдови Майя Санду, президент України Володимир Зеленський, президент Чорногорії Яков Мілатович, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, прем’єр-міністр Косово Альбін Курті, голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряна Кришто, прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський, прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у присутності президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Вторгнення РФ в Україну є ключовим моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС. Це критичний момент для безпеки, миру і стабільності нашого європейського континенту", – йдеться в декларації.

У документі також наголошується, що "закони і принципи, які так довго сприяли стабільному і передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стали свідками прояву руйнівних наслідків ревізіонізму".

"Ми погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності", – йдеться в декларації.

"Ми підкреслили необхідність активізації та переорієнтації процесу розширення, який буде відчутним і таким, що заслуговує на довіру, без жодних обхідних шляхів до встановлених умов. Ми висловили свою готовність підтримувати Україну та Молдову у здійсненні наступних кроків у процесі вступу (до ЄС), як тільки вони завершать необхідні реформи", – підкреслюється в документі.

Напередодні президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в Афінах підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Саміт погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови". Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП) – цей інструмент вже є у розпорядженні України.