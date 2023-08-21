Греція долучиться до навчання українців на F-16

Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом у понеділок оголосив про приєднання Греції до так званої авіаційної коаліції.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції: Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16", – оголосив Зеленський на пресконференції в Афінах.

Він подякував прем'єру Греції за "готовність більше допомогти із захистом нашої свободи".

"Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Наші команди обговорюють відповідні деталі", – додав голова держави без конкретики.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

Раніше міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен розкритикував посла РФ у Копенгагені Владіміра Барбіна, який назвав передачу винищувачів F-16 Україні "ескалацією конфлікту".

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.