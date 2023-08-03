Глава Міноборони Німеччини розповів, чому не хоче давати Україні ракети Taurus
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в черговий раз висловився проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Як пише "Європейська правда", про це німецький міністр заявив під час відвідування бригади гірських військ у Баварії, повідомляє Tagesschau.
Він послався на "особливу дальність" цих ракет, а також згадав, що США не передають Україні далекобійні ракети.
Пісторіус зазначив, що Німеччина є "лідером" у передачі Україні засобі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.
"Це наш перший пріоритет, наша основна компетенція", – сказав він.
З цієї причини Пісторіус не бачить "нагальної потреби у прийнятті рішення" щодо передачі Taurus Україні.
Раніше німецькі політики від опозиції і коаліційної партії закликали уряд поставити Україні крилаті ракети Taurus.
Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.