Глава Минобороны Германии рассказал, почему не хочет давать Украине ракеты Taurus
Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.
Как пишет "Европейская правда", об этом немецкий министр заявил во время посещения бригады горных войск в Баварии, сообщает Tagesschau.
Он сослался на "особую дальность" этих ракет, а также вспомнил, что США не передают Украине дальнобойные ракеты.
Писториус отметил, что Германия "является лидером" в передаче Украине средстве противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в проведении учений.
"Это наш первый приоритет, наша основная компетенция", – сказал он.
По этой причине Писториус не видит "насущной необходимости в принятии решения" о передаче Taurus Украине.
Ранее немецкие политики от оппозиции и коалиционной партии призвали правительство поставить Украине крылатые ракеты Taurus.
В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров.