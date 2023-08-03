Глава Минобороны Германии рассказал, почему не хочет давать Украине ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом немецкий министр заявил во время посещения бригады горных войск в Баварии, сообщает Tagesschau.

Он сослался на "особую дальность" этих ракет, а также вспомнил, что США не передают Украине дальнобойные ракеты.

Писториус отметил, что Германия "является лидером" в передаче Украине средстве противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в проведении учений.

"Это наш первый приоритет, наша основная компетенция", – сказал он.

По этой причине Писториус не видит "насущной необходимости в принятии решения" о передаче Taurus Украине.

Ранее немецкие политики от оппозиции и коалиционной партии призвали правительство поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров.