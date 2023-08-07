Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що отримав інформацію від німецьких колег про згоду ключових парламентських фракцій Бундестагу передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це Чернєв написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus", – написав Чернєв.

Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включно з південним берегом Криму, додав він.

"Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла", – зазначив нардеп.

Він додав, що очікує на офіційне рішення з Німеччини.

Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів. Однак з того часу постійно отримувала відмову, попри рішення Британії та Франції поставити далекобійні ракети.

Напередодні врешті з владної Соціал-демократичної партії Німеччини пролунали заклики надати Україні ракети Taurus.