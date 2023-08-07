В Германии готовы передать Украине дальнобойные ракеты Taurus - депутат

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что получил информацию от немецких коллег о согласии ключевых парламентских фракций Бундестага передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом Чернев написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus", – отметил Чернев.

Эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма, добавил он.

"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что ожидает официального решения из Германии.

В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. Однако с тех пор постоянно получала отказ, несмотря на решение Великобритании и Франции поставить дальнобойные ракеты.

Накануне наконец из правящей Социал-демократической партии Германии прозвучали призывы предоставить Украине ракеты Taurus.