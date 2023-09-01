Пентагон: РФ шукає режими-ізгої для отримання зброї та боєприпасів

У Міністерстві оборони США закликали Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати їй зброю для війни проти України.

Про це на брифінгу в четвер заявив речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи закінчилася угода щодо озброєнь між групою Вагнера та КНДР, оскільки РФ та Північна Корея домовились про це ж на офіційному рівні, представник Міноборони США заявив, що група Вагнера по суті закінчила свою діяльність.

"Тому я думаю, що можна з упевненістю сказати, що там не ведеться багато переговорів. Але знову ж таки, ширше питання – це російський уряд, на який "Вагнер" працював, підтримуючи операції в Україні", – зазначив Райдер.

"Отже, ширша проблема полягає в тому, що РФ шукає режими-ізгої, включно з Іраном, щоб спробувати отримати додаткові боєприпаси або зброю. І тому ми знову закликаємо Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати будь-які види боєприпасів, які можуть вбити невинних цивільних в Україні", – резюмував Райдер.

Раніше американська розвідка заявила, що Росія та Північна Корея "активно рухаються" в напрямку укладання угоди про постачання російським військовим зброї з КНДР, передусім боєприпасів для різних типів озброєнь.

У серпні американське Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу компаній, створену для укладання домовленостей про продаж зброї між Росією і Північною Кореєю.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.