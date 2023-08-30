Росія наближається до угоди з КНДР про отримання зброї, США готують санкції

Американська розвідка вважає, що Росія та Північна Корея "активно рухаються" в напрямку укладання угоди про постачання російським військовим зброї з КНДР, передусім боєприпасів для різних типів озброєнь.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, в середу оголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Як зазначив Кірбі, після візиту міністра оборони Росії Сергєя Шойгу до Пхеньяна російська сторона направила ще одну делегацію до КНДР для подальших переговорів про потенційну угоду щодо постачання озброєнь.

Крім того, він нагадав, що президент Росії Владімір Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких "пообіцяли посилити двосторонню співпрацю".

"У нас є нова інформація, якою ми можемо поділитися сьогодні, про те, що переговори щодо озброєнь між Росією і КНДР активно просуваються. Після цих переговорів обговорення на високому рівні може продовжитися в найближчі місяці", – сказав Кірбі.

За його словами, угода може дати Росії доступ до значної кількості й різноманітних типів боєприпасів з КНДР, які російські військові планують використати в Україні, а також сировини для російської оборонно-промислової бази.

Представник Білого дому наголосив, що США вживатимуть прямих заходів для запровадження санкцій проти будь-яких суб'єктів, залучених до домовленостей між Москвою та Пхеньяном.

У серпні американське Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу компаній, створену для укладання домовленостей про продаж зброї між Росією і Північною Кореєю.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.