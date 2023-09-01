Єврокомісар: У жовтні представимо пропозиції щодо розширення ЄС

Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї розповів про підготовку пропозицій щодо розширення ЄС, які планують представити у жовтні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це єврокомісар заявив в інтерв’ю Euractiv.

За його словами, очікується, що саме у жовтні Єврокомісія представить свої щорічні звіти щодо прогресу усіх країн, що перебувають у процесі вступу до ЄС.

"Ми готові виступити зі сміливими пропозиціями і з новими ідеями", – сказав Варгеї.

Єврокомісар також зазначив, що план розширення, який буде презентовано наступного місяця, прискорить інтеграцію кандидатів у ЄС.

"Він включатиме все – від реформ у сфері верховенства права, демократії, економічних реформ та інтеграції до поліпшення інвестиційного клімату і надання – що також важливо – необхідної фінансової підтримки для подолання розриву в розвитку до того, як ці країни стануть членами ЄС", – підкреслив Варгеї.

Цей крок включатиме збільшення фондів ЄС для країн-кандидатів на вступ та надання раннього доступу до певних сфер політики блоку.

"Буде набагато легше інтегрувати ці країни, якщо вони будуть набагато більш розвиненими, ніж зараз і ніж у попередніх випадках розширення", – додав він.

Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про те, що ЄС повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року, Варгеї зауважив, що це можливо, однак для реалізації цього плану потрібно "подвоїти зусилля".

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія не підтримала заклик Мішеля готуватись до розширення Європейського Союзу на конкретний рік.