Латвія слідом за Литвою перестає впускати авто з російською реєстрацією

Латвія перестала впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії щодо запроваджених санкцій.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Державна служба доходів повідомила, що після роз’яснень Єврокомісії щодо раніше запроваджених санкцій та висновку Міністерства закордонних справ Латвія припиняє впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією через кордони Росії та Білорусі.

Рішення набуло чинності з 18-00 вівторка 12 вересня.

У разі злісної непокори працівникам митниці та відмови розвертатися на кордоні можлива конфіскація автомобіля.

Власників авто також застерегли від повторних спроб в’їхати через інші пункти пропуску.

Проїзд з ЄС до Росії на легкових авто з російською реєстрацією залишається дозволеним, якщо вони не задекларовані як товар.

Нагадаємо, 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників. Водночас Єврокомісія уточнила, що фінальне рішення залишається за країнами-членами.

Литва після цього попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.