Розвідка Британії: РФ перекинула в Україну нову армію раніше, ніж планувала

Росія перекинула в Україну частини нової 25-ї загальновійськової армії, які планувала розгорнути тільки з грудня цього року.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

"З великою ймовірністю частини нової 25-ї загальновійськової армії Росії вперше перекинуті в Україну. Формування, найімовірніше, зосереджено у Луганській області на північному сході країни", – йдеться в огляді.

Ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25 загальновійськової армії йшлося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року, зазначили британські аналітики.

Цілком імовірно, що частини були відправлені в бій раніше терміну тому, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті, а Україна продовжує контрнаступ за трьома напрямками, зазначила британська розвідка.

Однак існує також реальна можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть задіяні у бойових діях та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість.

Раніше у Міноборони Британії повідомили, що через мобілізацію та призов до армії у необоронних галузях Росії посилився дефіцит працівників.