Нова спецпредставниця США з відбудови України розповіла, як може змінитися підтримка Вашингтона
Сполучені Штати, попри вибори, продовжать підтримку України, однак надалі буде з’являтися більший фокус на умови, які для цього має виконати Україна.
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла новопризначена спецпредставниця США з економічної відбудови України Пенні Пріцкер.
На запитання про те, чи може Україна бути впевненою у стабільності підтримки Штатів, з огляду на вибори, Пріцкер відповіла, що Вашингтон зосереджений на задоволенні невідкладних потреб України, а також на довгостроковому відновленні та безпеці України.
"Говорячи США, я маю на увазі не лише адміністрацію: те саме лунає від членів Конгресу з обох флангів. Є двопартійна підтримка довгострокової допомоги Україні", – додала спецпредставниця.
"Однак для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер будуть певні умови. Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина – те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище, сприятливе для приватних інвестицій", – зазначила Пенні Пріцкер.
За її словами, це будуть, по-перше, умови-гарантії того, що Україна буде належним чином розпоряджатися коштами.
"По-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку – чого Україна сама прагне", – пояснила спецпредставниця.
Нагадаємо, про призначення спецпредставниці з питань відбудови України президент США Джо Байден оголосив 14 вересня.
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