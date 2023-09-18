Лідер виборчої кампанії у Словаччині: Ми не будемо відправляти зброю Україні

Колишній словацький прем’єр-популіст Роберт Фіцо, чия партія претендує на перемогу на дострокових парламентських виборах у Словаччині, планує скасувати військову та політичну підтримку України.

Про це, як повідомляє Associated Press, Фіцо сказав у інтерв’ю агентству перед нещодавнім мітингом.

Фіцо, який керував Словаччиною з 2006 по 2010 рік і з 2012 по 2018 рік, є головним претендентом на посаду прем'єр-міністра після виборів 30 вересня. Він та його ліва партія Smer проводили кампанію з чіткими проросійськими та антиамериканськими меседжами.

"Якщо Smer увійде до складу уряду, ми більше не будемо відправляти зброю та боєприпаси в Україну", – заявив Фіцо.

В інтерв'ю агентству він сказав, що жодна кількість західного озброєння, що надходить в Україну, не змінить хід війни.

Фіцо зазначив, що Європейський Союз і Сполучені Штати повинні використати свій вплив, щоб змусити Росію і Україну укласти компромісну "мирну угоду".

"Наївно думати, що Росія залишить Крим", – сказав Фіцо, додавши, що "наївно думати, що Росія коли-небудь відмовиться від території, яку вона контролює" в Україні.

Фіцо у своїх промовах повторює російський наратив про причини війни в Україні, включаючи безпідставну заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою, у якій етнічні росіяни нібито потребують захисту.

"Я кажу це голосно і чітко і буду це робити: Війна в Україні почалася не вчора і не минулого року. Вона почалася в 2014 році, коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі і в Луганську", – заявив Фіцо перед радісним натовпом прихильників у своєму рідному місті Топольчани 30 серпня.

Майже всі соціологічні опитування прогнозують, що Smer посяде перше місце на дострокових парламентських виборах, отримавши близько 20% голосів. Після цього Фіцо потребуватиме підтримки інших партій, щоб сформувати уряд.

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