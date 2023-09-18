Лидер избирательной кампании в Словакии: Мы не будем отправлять оружие Украине

Бывший словацкий премьер-популист Роберт Фицо, чья партия претендует на победу на досрочных парламентских выборах в Словакии, планирует отменить военную и политическую поддержку Украины.

Об этом, как сообщает Associated Press, Фицо сказал в интервью агентству перед недавним митингом.

Фицо, который руководил Словакией с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год, является главным претендентом на пост премьер-министра после выборов 30 сентября. Он и его левая партия Smer проводили кампанию с четкими пророссийскими и антиамериканскими месседжами.

"Если Smer войдет в состав правительства, мы больше не будем отправлять оружие и боеприпасы в Украину", – заявил Фицо.

В интервью агентству он сказал, что ни одно количество западного вооружения, поступающего в Украину, не изменит ход войны.

Фицо отметил, что Европейский Союз и Соединенные Штаты должны использовать свое влияние, чтобы заставить Россию и Украину заключить компромиссное "мирное соглашение".

"Наивно думать, что Россия оставит Крым", – сказал Фицо, добавив, что "наивно думать, что Россия когда-нибудь откажется от территории, которую она контролирует" в Украине.

Фицо в своих речах повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине, включая безосновательное заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство управляет нацистским государством, в котором этнические русские якобы нуждаются в защите.

"Я говорю это громко и четко и буду это делать: Война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске", – заявил Фицо перед радостной толпой сторонников в своем родном городе Топольчаны 30 августа.

Почти все социологические опросы прогнозируют, что Smer займет первое место на досрочных парламентских выборах, получив около 20% голосов. После этого Фицо потребуется поддержка других партий, чтобы сформировать правительство.

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