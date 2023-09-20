Польща викликала посла України через слова Зеленського на Генасамблеї ООН

Польща викликала до МЗС посла України у зв’язку із заявами президента України Володимира Зеленського щодо конфлікту довкола зерна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Міністерстві закордонних справ Польщі.

20 вересня посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі, з ним зустрівся заступник держсекретаря Павел Яблонський.

Яблонський висловив рішучий протест польської сторони щодо заяв президента України Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН учора, де він сказав, що "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

"Заступник глави МЗС зауважив, що ця теза на адресу Польщі неправдива, і, більш того, особливо невиправдана як щодо країни, яка підтримувала Україну з перших днів війни", – йдеться у комюніке.

Яблонський заявив, що тиск на Польщу через багатосторонні майданчики чи скарги до міжнародних установ "не є належними методами вирішення суперечок", та що це не дасть результату, тому що дії уряду Польщі задля захисту своїх аграріїв відповідають національному, європейському та міжнародному законодавству.

Він висловив сподівання, що "і політика української влади, і їхня публічна комунікація відображатиме фактичний характер польсько-українських відносин, і поточних, і в минулому, та братиме до уваги безпрецедентну допомогу, надану Польщею і поляками українцям та державі Україна, як і увесь спектр нашої доброї співпраці".

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький після заяви Зеленського назвав її несправедливою та запевнив, що Польща готова допомагати Україні, але "не ціною дестабілізації польського ринку", і інтереси власних аграріїв залишаються для Варшави пріоритетом.